Inefficacité devant les buts : Aliou Cissé tente de rassurer





L’inefficacité devant les buts a été abordée, lors de la publication de la liste d'Aliou Cissé pour le match Sénégal-Soudan du Sud. Trois avants-centres ont été convoqués. Il s'agit de Nicolas Jackson, Boulaye Dia et Habib Diallo. "Chacun est capable de marquer" le coach.





« C’est vrai que quand on regarde le ratio de buts de nos attaquants cette saison, on peut s’inquiéter. Mais on a souvent marqué des buts en équipe nationale. Ce n’est pas seulement un attaquant de prédilection qui doit marquer, c'est-à-dire un 9. On n’a pas un buteur attitré en équipe nationale qui va marquer sur toutes les rencontres. Chacun est capable de marquer dans notre équipe. Je ne m’inquiète pas trop de ce manque d’efficacité", a-t-il déclaré.





"Il faut que l’on continue à travailler et à les pousser à retrouver cette confiance, puisque marquer des buts est également une question de confiance", assure-t-il.