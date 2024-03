Insuffisance rénale : 2500 malades attendent une…

D’après les statistiques révélées dans Le Quotidien par le chef du service néphrologie de l’hôpital Dalal Jamm, Pr Abdou Niang, une liste de 2500 malades attend une dialyse.



Actuellement, estime le spécialiste par ailleurs président de la société sénégalaise de néphrologie, dialyse et transplantation, 1092 patients sont traités dans les structures publiques. «Ce qui fait un gap énorme», comparé au nombre de malades en attente, alerte le néphrologue. Il s’y ajoute, appuie-t-il, le manque de spécialistes : «Au Sénégal, nous avons 51 néphrologues pour 18 millions d’habitants. Vous faites le calcul, vous vous rendez compte que c’est extrêmement faible.»



Pr Niang s’exprimait lors d’un atelier sur la dialyse péritonéale du service concerné de la structure hospitalière. Il regrette que la maladie rénale, qui est un véritable problème de santé publique, soit encore «sous-estimée» au Sénégal. La preuve, relève-t-il inquiet, «le plus souvent la maladie est diagnostiquée tardivement, au stade terminal». Et, enchaine-t-il, «lorsque la maladie est diagnostiquée, il y a moins de 20% des malades qui ont accès à ce traitement».