Insulte . Neymar dérape totalement, des excuses exigées !

Le numéro 10 brésilien Neymar s'est retrouvé au centre de la polémique après avoir dérapé verbalement...





Décidément, difficile pour Neymar de se concentrer sur le jeu depuis le début du rassemblement avec le Brésil. En plus d'un résultat nul décevant (1-1) face au Vénézuela conclu en recevant un projectile de la part d'un supporter adverse, Neymar s'est retrouvé associé à d'autres polémiques, accusé d'avoir organisé une soirée la veille ou encore insultant sur les réseaux sociaux un journaliste qui n'avait pas hésité à s'en prendre à lui.