INTERDICTION DE CRITIQUER LE PAYS, DES MILLIONS CONTRE DES MESSAGES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX... LES DÉTAILS DU CONTRAT DE MESSI AVEC L’ARABIE SAOUDITE

Le New York Times révèle les conditions du contrat signé par Lionel Messi (35 ans) avec l’Arabie saoudite en 2021 pour promouvoir le tourisme au sein du riche état pétrolier. Une manne à plusieurs millions d’euros contre quelques messages sur les réseaux sociaux.







Il aurait touché bien plus en tant que joueur. Mais Lionel Messi (35 ans) dispose tout de même d’un joli contrat avec l’Arabie saoudite pour promouvoir le tourisme de l’Etat. Le New York Times révèle les dessous de l’accord de trois ans signé en 2021, en indiquant ne pas savoir s’il s’agit encore des conditions actuelles. Celles exposées dans l’article sont plutôt avantageuses avec un pactole pouvait atteindre jusqu'à 22,5 millions d'euros sur trois ans pour quelques apparitions commerciales, une poignée de publications sur les réseaux sociaux et des vacances tous frais payés dans le royaume avec sa famille.





Payé près de 2 millions d'euros pour des vacances tous frais inclus





Le document contient aussi une condition importante: Messi ne doit pas prononcer de paroles susceptibles de "ternir" l'Arabie saoudite. Dans le détail, Messi toucherait près 2 millions d'euros (1,8) pour des vacances annuelles de cinq jours minimum en famille ou alternativement deux périodes de trois jours chacun. Les frais de voyage et l'hébergement cinq étoiles sont payés par le gouvernement saoudien pour Messi et jusqu'à 20 membres de la famille et amis. Le septuple Ballon d’or touche 1,8 million d’euros supplémentaires pour la promotion de l'Arabie saoudite sur ses comptes de médias sociaux 10 fois par an, séparément de la promotion de ses vacances dans le royaume. L’Argentin perçoit également 1,8 million d’euros de plus pour participer à une campagne touristique annuelle, et enfin 1,8 million pour le travail caritatif et les apparitions.









En fin de contrat au PSG, l’Argentin disposait d’une offre colossale pour rejoindre une équipe du championnat saoudien. Il a décliné pour s’engager avec la franchise américaine de l’Inter Miami. Selon le New York Times, "rien n'indique jusqu'à présent que la décision ait affecté ses relations avec les Saoudiens", le joueur souhaitant rester "dans les bonnes grâces" des dirigeants locaux.





Le journal américain révèle également un courrier adressé par Messi aux décideurs saoudiens en février 2021 (quelques semaines après la signature du contrat) pour s’excuser de ne pas pouvoir honorer une visite sur place. Il avait exprimé ses "regrets les plus profonds" pour cette absence justifiée par un match à venir du Barça contre le Betis Séville. Le 1er mai dernier, il avait provoqué la polémique en se rendant à Riyad au lendemain d’une défaite du PSG en Ligue 1 alors qu’un entraînement avait été programmée. Les dirigeants parisiens avaient sanctionnés le joueur qui s’était excusé en expliquant qu’il ne pouvait pas annuler cette visite contractuelle.