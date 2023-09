Introuvable depuis samedi dernier : Ama Baldé retrouvé en Guinée-Bissau

Samedi dernier, Banjul (Gambie) a abrité le face-à-face entre Modou Lô et Ama Baldé en vue de leur combat prévu le 5 novembre prochain à l’Arène nationale. Mais le rendez-vous a foiré à cause d'échauffourées entre partisans des deux camps. N’eut été l’intervention des forces de l’ordre gambiennes, le pire aurait pu survenir.



Depuis cet épisode, Ama Baldé était introuvable. Aucune trace du Pikinois. Sunu Lamb vient de retrouver le fils de Falaye Baldé. Dans son édition de ce vendredi, le quotidien spécialisé révèle qu’Ama Baldé s’est retranché en Guinée-Bissau. «Ils sont arrivés là-bas dimanche dernier, au petit matin. Ils se sont ensuite rendus au village natal du père de Ama pour un blindage mystique», révèle une source du journal.



Sunu Lamb précise que le Pikinois était accompagné de son frère Jules Baldé, de son ami Malaw Seras, de Jacob, de Pokola et de leur chauffeur. Avant d’ajouter que Ama Baldé «va passer quelques jours à Bissau avant de rentrer à Dakar pour poursuivre sa préparation».