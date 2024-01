Ismaila Sarr : « On a relevé le défi, on est content de cette victoire »

Le Sénégal s’est imposé face au Cameroun par 3 buts à 1. Ismaila Sarr, qui a ouvert le score, est élu Homme du match. Il a réagi juste après la victoire des siens.





« On a joué collectif et c’est ce qui a fait la différence. On sait qu’on est attendu. On a est prêt mentalement et physiquement. On forme une famille et c’est notre force. On a tout donné aujourd’hui pour remporter ce match. On est content de cette victoire. On perdait dernièrement contre cette équipe en CAN ».