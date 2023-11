ISRAËL-GAZA : UN ANCIEN DÉPUTÉ ALLEMAND PORTE PLAINTE CONTRE MAZRAOUI APRÈS SES POSTS SUR LE CONFLIT

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le joueur du Bayern Munich Noussair Mazraoui appelait à la "victoire" de "nos frères opprimés en Palestine", après l'attaquant sanglante sans précédent perpétrée par l'organisation terroriste du Hamas le 7 octobre.





















Écarté de l’effectif du Bayern dans un premier temps, Mazraoui avait été réintégré par son club après avoir eu, selon le Bayern Munich, une "conversation approfondie", et délivré des "éclaircissements" concernant sa position dans le conflit armé opposant Israël au Hamas. Noussair Mazraoui "nous a assurés de manière crédible qu'il rejetait le terrorisme et la guerre" et "regrette si ses posts ont suscité de l'agacement", a commenté Jan-Christian Dreesen, le directeur général du Bayern Munich. "Il n’est pas possible de passer l’éponge en dépit des excuses de Mazraoui. La gestion de l'affaire par le Bayern est pathétique, a déploré Volker Back dans un court entretien accordé à Bild. J'espère que la justice fera prendre conscience aux dirigeants du club de la dimension de l'incident."