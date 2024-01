Issiar Dia : « C’est bien que Aliou Cissé change sa mentalité »

Revoilà Issiar Dia. L’ancien international sénégalais, qui avait rejoint la tanière en 2008 avant de prendre sa retraite, est l’un des premiers à explorer cette piste des pays du Golf alors peu prisée, en signant en 2012 à Lekhwiya, au Qatar. Dans un entretien accordé à L’Observateur de ce mercredi 3 janvier, l’ex-attaquant de Nancy revient sur ses motivations : « C’était une grande discussion avec Thierno Seydi et Étienne Mendy (ses agents). On arrivait à un tournant de notre carrière. A l’époque, j’étais en Turquie, il fallait prendre une décision parce qu’il y avait les matchs truqués, le président du club (Fenerbahce) était en prison ; on était dans un nouveau contexte. »



Il ajoute : « Quand j’étais déjà à Nancy, le club du Golf (Lekhwiya), qui appartenait à Tamim (Ben Hamad Al Thani), propriétaire du PSG, me sollicitait. On avait refusé l’offre parce qu’on voulait un championnat plus attractif. »