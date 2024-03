Italie: Ciro Immobile agressé par des supporters mécontents de la Lazio

Le capitaine et buteur de la Lazio Rome Ciro Immobile a été bousculé et insulté vendredi par des supporters mécontents du club en crise, et a accusé la presse d'être responsable de cette agression.





"Ciro Immobile, son épouse Jessica et son fils de quatre ans Mattia ont été agressés verbalement et physiquement par un groupe de personnes devant l’école de leur fils", ont expliqué les avocats du joueur dans un communiqué, sans préciser s'ils avaient été blessés.





La presse italienne rapporte que l'international qui co-détient le record de buts (36 en 2019-20) inscrits en une saison de Championnat d'Italie, avait déjà été bousculé mercredi sur le chemin de l'école de son fils et que son épouse avait été insultée jeudi dans les rues de Rome.





"Tout cela, malheureusement, fait suite à une incitation à la haine encouragée par une partie de la presse et des journalistes à travers leurs réseaux sociaux qui ont répandu des motifs de haine contre Ciro Immobile, rapportant des faits ne correspondant pas à la réalité", poursuit le communiqué.





"Suite à cet incident, le joueur a demandé à ses avocats d’engager des poursuites pénales contre les responsables de cette diffamation", ont indiqué ces conseils, à propos d'articles qui sous-entendent notamment qu'Immobile serait responsable de la démission de l'entraîneur Maurizio Sarri en milieu de semaine.





"De telles déclarations sont gravement diffamatoires et donc préjudiciables à son image, aussi bien professionnelle que personnelle et seront portées à la connaissance du magistrat compétent. L’incitation à la haine, surtout gratuite, est un crime qui doit être puni", ont conclu les conseils d'Immobile (34 ans), sous contrat avec la Lazio depuis 2016.





Le club romain a exprimé dans un communiqué "sa totale solidarité à (son) capitaine et à sa famille après les inquiétantes et inacceptables agressions des derniers jours".