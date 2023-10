Italie : Il décroche un diplôme universitaire, pour avoir perdu 110 kg en un an

Cristian Pico, un étudiant de l’université Federico II de Naples (Italie) a décroché un diplôme en sciences gastronomiques méditerranéennes, après avoir soutenu un mémoire intitulé : "L'huile d'olive extra vierge dans un régime cétogène".





Le travail portait sur la manière dont il a perdu 110 kg en un an. Le jeune homme de 29 ans a documenté tout le processus qui a conduit à cette perte massive de poids.





« C’est un élément toujours présent dans ma maison »





Il a alterné le régime cétogène avec le régime méditerranéen afin de permettre à son « organisme de rester en équilibre et d’acquérir progressivement les résultats obtenus ».





Dans son exposé, Cristian Pico a magnifié les vertus de l’huile d’olive. « C’est un élément toujours présent dans ma maison. C’était au centre de mon alimentation. Cela m’a permis de perdre du poids sans avoir de problèmes cardiaques et de rester en phase avec les traditions gastronomiques de mon pays », a-t-il déclaré selon "Corriere della sera" qui rapporte l’information.





Il pesait 210 kg





Avant de commencer son régime, Cristian pesait 210 kilos et avait de la peine à se mouvoir et à attacher les lacets de ses chaussures. Une vie difficile qui l’a poussé à envisager une opération de résection gastrique. Mais il a changé d’avis après avoir suivi les cours de "nutrition et durabilité en cuisine".





Cristian dit beaucoup de bien de son régime, mais il conseille aux personnes qui veulent l’adopter de se faire suivre par des nutritionnistes.