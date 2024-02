ITALIE : MBAYE NIANG ENCORE IMPLIQUÉ DANS UN ACCIDENT DE VOITURE

En 2012, alors qu'il n'avait que 17 ans et qu'il ne pouvait pas officiellement avoir le permis de conduire, Mbaye Niang faisait déjà parler de lui sur la route. En effet, il avait été arrêté par la police, tentant de se faire passer pour son coéquipier Bakaye Touré, en vain. Deux ans plus tard, il détruisait sa Ferrari, connaissant un nouvel accident en 2016. Et alors qu'il a fait son retour en Serie A sous le maillot d'Empoli, l'international sénégalais désormais âgé de 29 ans est de nouveau impliqué dans un accident de la route.





"M’Baye va bien"