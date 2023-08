[Saison 2023-2024] Italie: Naples sur son nuage, avis d'orage à Turin et Milan

Trois mois après avoir mis fin à 33 ans d'attente, Naples est toujours au 7e ciel, mais la Juventus, l'Inter et l'AC Milan veulent à partir de samedi ramener le champion sur terre.

Les supporters du Napoli redoutaient que l'effectif qui a survolé la Serie A la saison dernière allait voler en éclats et être pillé par les grands d'Europe.

Mais à l'exception du Sud-Coréen Kim Min-jae, meilleur défenseur du Championnat 2022-23 parti au Bayern Munich, les cadres de l'équipe qui a été sacrée à cinq journées de la fin et a relégué son dauphin à 16 points, sont encore tous là.

L'entraîneur français s'est attaché depuis son arrivée à bousculer son groupe et lui faire oublier ses certitudes: "Pour un groupe, c'est toujours intéressant d'expérimenter, sinon tu t'ennuies", a-t-il expliqué à la plateforme DAZN.

"L'année prochaine on doit jouer la Ligue des champions, finir dans le top 4 est donc un minimum", a prévenu l'ancien entraîneur de l'AS Rome (2014-16) où lui avait succédé un certain... Spalletti.

Le club le plus titré d'Italie n'est pas près d'oublier la saison 2022-23: ses déboires en coulisses (fraudes comptables, non-respect du fair-play financier) lui ont coûté dix points au classement (7e au lieu de 3e) et l'ont privé de compétition européenne seulement pour la quatrième fois depuis 1958.

Pour atteindre l'objectif C1, la Juve a recruté Timothy Weah et pourrait s'offrir le buteur de Sassuolo et de l'Italie Domenico Berardi dans les jours à venir.

Sans oublier un renfort de choix, un an... après son arrivée, Paul Pogba qui a collectionné les blessures la saison dernière et semble proche de son meilleur niveau.