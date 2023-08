JAMIE CARRAGHER DÉZINGUE MOISES CAICEDO POUR SES DÉBUTS AVEC CHELSEA

C'est la recrue phare de Chelsea sur ce mercato estival. Moises Caicedo a quitté Brighton pour rejoindre les Blues contre un chèque de 116 millions d'euros. Pour ses débuts, l'Equatorien était attendu et est passé complètement à côté de son match selon Jamie Carragher, consultant pour Sky.







C'est l'un des transferts de l'été. Moises Caicedo s'est engagé avec Chelsea en provenance de Brighton pour 116 millions. Pour ses débuts avec les Blues, l'Equatorien était forcément attendu. Le milieu a disputé ses premières minutes avec Chelsea ce dimanche sur la pelouse de West Ham (défaite 3-1 des Blues). Caicedo est entré à la place de Chilwell à l'heure de jeu. L'ancien joueur de Brighton ne s'est pas montré à son avantage notamment en provoquant un pénalty, converti par Lucas Paqueta, dans les arrêts de jeu.





"Un cauchemar pour ses débuts"

Jamie Carragher, consultant pour Sky, n'a pas été tendre avec le nouveau milieu de Chelsea à l'issue du match : "C'est un cauchemar pour ses débuts, c'est un petit paresseux." La légende de Liverpool avait déjà critiqué Caicedo quelques secondes après son entrée en jeu après une frappe hors cadre de l'Equatorien : "Il entre et dès sa troisième touche de balle, il tire. Il n'est pas connu pour sa qualité de frappe. Et je ne suis pas sur qu'il ait été acheté pour ça!"









Lors de ses débuts avec Chelsea, Moises Caicedo a perdu 8 ballons et commis deux fautes dont celle qui amène le penalty. Des débuts à oublier donc pour le milieu équatorien. L'ancien coach de Tottenham, Harry Redknapp, également consultant pour Sky, a été plus nuancé sur la prestation de l'ancien joueur de Brighton même s'il reconnait qu'il est passé à côté de son premier match : "Caicedo n'a pas eu la moindre minute depuis 60 jours, et ça se voit. Seul le manager sait s'il est prêt et je pense qu'il ne l'est pas encore."

Plus plus gros transfert de l'histoire de Chelsea, devant Enzo Fernandez, Moises Caicedo sera bien évidemment attendu au tournant cette saison. Prochaine échéance pour les Blues, ce vendredi contre Luton Town, promu en Premier League cette saison, l'occasion pour l'Equatorien, tout proche de s'engager avec Liverpool cet été, de faire taire la légende des Reds, Jamie Carragher.