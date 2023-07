Jaylen Brown signe le plus gros contrat de l'histoire de la NBA

Mardi, l'une des deux stars des Boston Celtics (avec Jayson Tatum), Jaylen Brown, a paraphé un nouveau contrat sur 5 ans pour 304 millions de dollars avec la franchise du Massachusetts. Jamais un joueur NBA n'avait signé pour une telle somme dans toute l'histoire.



Cette signature est arrivée après trois semaines de négociations entre l'ailier américain et les Celtics. Dans le détail, Jaylen Brown touchera 52.4 millions en 2024/25, 56.6 millions en 2025/26, 60.8 millions en 2026/27, 64.9 millions en 2027/28 et 69.1 millions en 2028/29.



L'ailier All-Star va bénéficier d'un "trade kicker", c'est-à-dire qu'il recevra une somme s'il est transféré une première fois lors de son contrat. En revanche, Brown ne pourra pas avoir de "player option" à la fin de ses cinq années, qui aurait pu lui permettre de choisir de rester une saison supplémentaire à Boston. Pour rappel, l'arrière-ailier tournait cette saison à plus de 26 points de moyenne et s'était arrêté avec Boston en finale de Conférence Est face à Miami (4-3).