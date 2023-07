[Exclusif] Jean Barthélemy Diouf, Mor Talla Mbaye et Alioune Badara Faty rejoignent le TP Mazembe

Ils sont trois à rejoindre le TP Mazembe (RDC). Il s'agit de Jean Barthélemy Diouf et Mor Talla Mbaye de Génération Foot et Alioune Badara Faty du Casa Sports. Ils qui ont pris les airs pour rejoindre le TP Mazembe, en République démocratique du Congo, hier soir. Comme Seneweb l'avait annoncé, ils avaient déjà paraphé les contrat qui les lient au club congolais.







Cependant, ils vont manquer les deux derniers matchs de la Ligue 1 sénégalaise, alors que Jean Barthélemy est à la conquête du titre de meilleur buteur du championnat où il occupe la 3e place avec 8 buts.