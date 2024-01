[Au rythme de la CAN] Jean Louis Gasset, sélectionneur de la Côte d’Ivoire : “Nous avons notre destin en main”

La Côte d’Ivoire joue son dernier match, ce lundi, demain au stade Alassane Ouattara contre la Guinée équatoriale. Un match décisif pour le pays hôte qui n’a pas le droit à l’erreur. En conférence de presse d’avant-match, ce dimanche, Jean Louis Gasset, coach des Éléphants, s’est montré confiant : “Nous devons avoir confiance, nous jouons devant notre public, il faut y croire. Nous avons confiance dans le groupe et petit à petit on récupère des joueurs majeurs comme Haller et Adingra. »





Face à une équipe “malicieuse” de la Guinée Bissau, Gasset va jouer la carte de l’attaque; “On va attaquer pour gagner, a-t-il déclaré. Nous sommes aujourd’hui 3e, nous avons notre destin en main. On sait que si nous gagnons, nous serons qualifiés”.