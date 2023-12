Jeanne d'Arc : Badara Sarr n'est plus le coach du club

Badara Sarr n'est plus l'entraîneur de la Jeanne d'Arc de Dakar. Le technicien thiessois et le doyen des clubs du Sénégal ont décidé de se séparer, après une saison et demie de collaboration. Le mythique club est classé 10e de National 1, dans la poule B. L'intérim sera assuré par l'ancien milieu de terrain international de la JA, Pape Niokhor Fall, en attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Il sera épaulé par Amath Ibriga, également un ancien joueur de la Vieille Dame.



Pour rappel, après quatre journées, la Jeanne d’Arc (2 pts) a enregistré deux matchs nuls et deux défaites.