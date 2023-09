Jenni Hermoso accuse la fédération espagnole de football d'intimidation et de menaces

La footballeuse Jenni Hermoso a accusé la fédération espagnole d'"intimider et menacer" les joueuses championnes du monde en les convoquant contre leur gré pour deux matches de la Ligue des nations.





Vendredi, 15 des 23 championnes du monde espagnoles avaient annoncé ne pas vouloir revenir en sélection, réclamant une refonte totale des instances du foot espagnol, après le baiser forcé de l'ex-président de la Fédération, Luis Rubiales, imposé à la N.10 Jenni Hermoso.





Mais elles ont tout de même été appelées lundi pour les prochaines rencontres de Ligue des nations par la nouvelle sélectionneuse Montse Tomé, qui a toutefois laissé de côté Jenni Hermoso pour "la protéger".





La joueuse, qui évolue actuellement dans le club mexicain de Pachuca, a exprimé son soutien à ses coéquipières.





"Les joueuses sont très claires sur le fait qu'il s'agit d'une autre stratégie de division et de manipulation pour nous intimider et nous menacer de répercussions juridiques et de sanctions économiques", a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur X.





Réagissant aux propos de la sélectionneuse, Hermoso a demandé : "Me protéger de quoi, ou de qui ?", soulignant que les mêmes personnes qui sollicitent la confiance en la Fédération "publient aujourd'hui une liste de joueuses qui ont demandé à ne pas être convoquées".





Le scandale du baiser forcé a provoqué un raz-de-marée au sein de la Fédération qui a conduit à la démission de Rubiales et au licenciement du sélectionneur Jorge Vilda, remplacé par sa numéro deux.





Lundi soir, la majorité des internationales espagnoles, en grève, ont réaffirmé quelques heures après l'annonce de la première liste de Montse Tomé, leur "volonté de ne pas être convoquées", estimant que la Fédération n'était "pas en mesure d'exiger leur présence".





"Je tiens à exprimer tout mon soutien à mes coéquipières qui, aujourd'hui, ont été surprises et obligées de réagir à une nouvelle situation malheureuse provoquée par les personnes qui continuent aujourd'hui à prendre des décisions au sein de la Fédération", a encore déclaré Hermoso.