Jeux Africains 2024 : Le ministre Lat Diop dirige la délégation sénégalaise composée de 130 personnes

Ce vendredi, s'ouvriront les Jeux Africains 2024. 130 Sénégalais se sont envolés à Accra, capitale du Ghana, pour y prendre part. Ils sont dirigés par le ministre des Sports, Lat Diop.



"L'équipe Sénégalaise forte de 130 personnes est composée d'athlètes, d'encadreurs techniques de médicaux et d'officiels. Le Sénégal s'est engagé à ces joutes quatriennales dans 12 disciplines sportives, notamment l'athlétisme, le football U 20 garçons et filles, le beach-volley hommes et dames, la natation, le badminton, le taekwondo, le karaté, le judo, la lutte olympique, le triathlon, le tennis de table et la boxe", lit-on sur la note du ministère des Sports reçue à Seneweb.



Cette 13e édition débutera ce vendredi 8 mars et se terminera le 24 mars prochain.