Jeux africains Accra-2023 : Le Sénégal enregistre sa deuxième médaille d'or

Le Sénégal a décroché sa deuxième médaille d'or aux Jeux africains Accra-2023. Elle est l'œuvre de Mouhamadou Mansour Lo, qui s'est imposé dans les épreuves du taekwondo des moins de 68 kg.







Vainqueur du Grand Prix Challenge en 2023, Mouhamadou Mansour Lo a surfé sur sa lancée pour décrocher la médaille d'or dans sa catégorie en taekwondo à Accra. Le Sénégalais a battu l'Ivoirien Aaron Kobenan en finale.





C'est la 2e médaille d'or du Sénégal, après celle de Monica Sagna en judo.





Au total, la délégation sénégalaise compte 17 médailles, dont 2 en or, 5 en argent et 10 en bronze. Au classement des pays les plus médaillés aux Jeux africains d'Accra-2023, le Sénégal est actuellement à la 12e place.