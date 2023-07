Jeux de la francophonie : Amadou Ba galvanise les athlètes

Le Premier Ministre Amadou Ba a présidé la cérémonie de remise du drapeau national aux délégations sénégalaises qui prendront part à la 9e édition des Jeux de la Francophonie à Kinshasa, en République Démocratique du Congo. « Les cérémonies de remise du drapeau national aux délégations représentant le Sénégal à l'extérieur sont toujours des moments de forte densité émotionnelle et de grande solennité dans la marche de la nation », a déclaré le Premier Ministre en ouverture de l'événement.





Selon lui, le Président de la République a confié à la délégation sénégalaise la mission de briller lors de ces jeux qui allient sport et culture. Le Sénégal sera représenté par une forte délégation de près de 165 membres, engagée dans des disciplines telles que l'athlétisme, le basket-ball, le cyclisme, le football, le handisport, le judo, la lutte et le tennis de table.





Rappelant le classement honorable du Sénégal lors de l'édition précédente à Abidjan, le Premier Ministre a rappelé l'importance de maintenir cette position « privilégiée » au sein des 54 États membres de l'Organisation internationale de la Francophonie. « Votre devoir, à Kinshasa, chers sportifs, est donc d'honorer ce rang et cette place en faisant plus et mieux », a-t-il encouragé.





Les Jeux de la Francophonie ne se limitent pas uniquement au sport, mais embrassent également les aspects culturels. Le Premier Ministre a mis en avant le rôle du sport en tant que phénomène culturel qui contribue au dépassement des différences, au dialogue, à la communication, et combat la discrimination et l'intolérance.





Dans cet esprit, le Professeur Cheikh Anta Diop et d'autres personnalités sénégalaises emblématiques ont été cités en exemple, rappelant aux participants l'importance de puiser dans l'histoire et l'héritage culturel du pays pour s'élever dans leurs performances.





Le Premier Ministre a également profité de l'occasion pour exprimer la gratitude du gouvernement envers le Ministre Aliou Sow pour son engagement dans la mise en œuvre de la politique culturelle du pays, soulignant l'importance de rester fidèle à ses racines tout en restant ouvert au monde.





Outre les Jeux de la Francophonie, Amadou Ba a indiqué que le Sénégal se prépare à relever d'autres défis sportifs d'envergure. En 2026, le pays aura l'honneur d'organiser les Jeux Olympiques de la Jeunesse, accueillant des milliers d'athlètes et de spectateurs venus du monde entier. De plus, le Sénégal a l'ambition d'organiser la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Football en 2027.