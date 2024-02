Jeux olympiques Paris-2024 : La FIFA révèle la date du tirage au sort pour le football masculin et féminin





À cinq mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques Paris-2024 (26 juillet au 11 août), la Fédération internationale de football association (FIFA) a dévoilé la date du tirage au sort des tournois de football qui auront lieu du 24 juillet (deux jours avant le démarrage des JO) au 10 août, jour de la finale féminine.





Pour la première fois, en effet, la finale du tournoi féminin sera l'apothéose des épreuves de football. Dans un premier temps, le tirage au sort de la phase de groupes se tiendra le 20 mars à Saint-Denis (siège de Paris-2024). Dans la catégorie masculine, l'Afrique sera représentée par le Maroc, l'Égypte et le Mali, respectivement champion, vice-champion et troisième de la CAN U23 en 2023. Et peut-être la Guinée, quatrième et qui disputera le barrage contre le quatrième de la zone Asie à une date à déterminer.





Le tournoi masculin concernera 16 équipes réparties en quatre groupes de quatre. Les deux premiers de chaque poule disputeront les quarts de finale. Lors de la dernière édition, l'Égypte et la Côte d'Ivoire s'étaient arrêtées en quarts de finale.