JO: AYA NAKAMURA CIBLÉE PAR UN COLLECTIF IDENTITAIRE, PLUSIEURS ARTISTES APPORTENT LEUR SOUTIEN À LA CHANTEUSE

Plusieurs membres du collectif identitaire d'extrême droite "Les Natifs" ont brandi samedi 9 mars, à Paris, une banderole s'opposant à la possible participation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024.







"Ici c'est Paris." Dans la soirée du samedi 9 mars, à Paris, plusieurs membres du collectif identitaire d'extrême droite "Les Natifs" ont brandi une banderole s'opposant à la possible participation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024.





"Y'a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako", peut-on lire sur la bannière déployée par ces héritiers du groupuscule Génération identitaire, dissout par le gouvernement en mars 2021.





Sur les réseaux sociaux, ils affirment vouloir "dénoncer le choix de notre président" de "remplacer l'élégance française par la vulgarité", d'"africaniser nos chansons populaires" et d'"évincer le peuple de souche au profit de l'immigration extra-européenne".





"La plus grosse artiste du pays"

La chanteuse franco-malienne, qui n'a pas encore réagi, a reçu le soutien de plusieurs figures du rap et du r'n'b. Le rappeur Dadju a regretté sur X que ces membres du groupe identitaire "lynch[ent] la plus grosse artiste du pays avec des arguments de CM1".









La chanteuse Nej' a qualifié de "honteux" le rassemblement. "Personne ne mérite ce genre d’action et encore moins une artiste française jugée pour ses origines ou couleur de peau", a-t-elle ajouté.