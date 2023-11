JOJ-2026 : Le stade Iba Mar Diop et la Piscine olympique vont connaître un lifting

Le Sénégal organise les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) en 2026. D'où la présence du directeur général de l’Agence française de développement (AFD), Rémy Rioux, et des représentants de la ministre française des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques Amélie Oudéa-Castera.







À l'occasion, une présentation du projet de réhabilitation du stade Iba Mar Diop et de la Piscine olympique de Dakar a été faite par le coordonnateur du Projet de reconstruction des infrastructures sportives à l’Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute) Babacar Senghor





La rénovation de ces deux infrastructures sportives sera financée à hauteur de 60 millions d’euros (39,3 milliards de francs CFA) par l’AFD en prélude aux JOJ-2026.





Babacar Senghor nous explique la procédure des travaux, à l'issue de la visite. « Il s’agit de reconfigurer complètement ce complexe en procédant à la démolition de la tribune principale et du terrain. On va passer d’une capacité de 5 000 à 8 000 places. Deux terrains de rugby seront aménagés. Il y en aura d’autres qui vont faire l’objet d’une réhabilitation. Les gymnases de l’INSEPS (Institut national supérieur de l’éducation populaire et du sport) vont être démolis et reconstruits. Les travaux vont démarrer dans le premier trimestre de 2024. L’infrastructure sera livrée un an avant le démarrage des Jeux olympiques de la jeunesse», a-t-il déclaré.





Le volet social n'a pas été mis en rade dans ce projet. Il y a eu beaucoup de catégories de métier qui ont été impactées comme les cordonniers. « Il est convenu de construire une maison du cuir dédiée aux artisans de la Médina occupant les alentours du stade Iba Mar Diop.Ca sera un bâtiment de 1 000 m2 sur trois niveaux, qui permet de recueillir tous les cordonniers, les restauratrices», détaille le coordonnateur Babacar Senghor.





Le directeur général de l’AFD trouve important d'investir dans le sport africain. "C’est le moment d’investir dans le sport africain, dans la jeunesse", a réagi Rémy Rioux.