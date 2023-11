JOJ 2026 : Signature d'une convention de financement pour la réhabilitation des infrastructures sportives

Une étape significative a été franchie dans la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 (JOJ2026) avec la signature d'une convention de financement entre Doudou Ka , ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, et Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques de France. Cette convention vise à soutenir la réhabilitation d'infrastructures sportives essentielles pour l'événement à venir.









Le ministre Doudou Ka a rappelé l'importance de cette compétition et le pari de l’organisation relevé par le pays : « Les JOJ2026 seront le plus grand rendez-vous sportif jamais organisé sur le continent africain. C'est un immense défi qui nous attend, mais que le Sénégal compte relever avec l'ensemble de ses partenaires, dont la France. Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, ne cesse de rappeler que la jeunesse est au cœur de son programme économique et social. C'est un engagement qui résume la force d'une conviction et symbolise une inflexible détermination à faire avancer la cause de la jeunesse africaine et sénégalaise ».





Les JOJ 2026, qui seront organisés par le Sénégal, représentent une célébration planétaire de la jeunesse. Dans cette perspective, évoque le ministre, le Sénégal s'est engagé à moderniser et mettre aux normes ses infrastructures sportives pour répondre aux ambitions de développement du pays et aux objectifs du Président Macky Sall de promouvoir la jeunesse.