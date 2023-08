Jorge Vilda avec la Roja en Australie pour la Coupe du Monde 2023

Luis Rubiales vient de perdre un de ses anciens soutiens, Jorge Vilda, sélectionneur de l’équipe féminine d’Espagne.











La polémique continue pour Luis Rubiales. Hier, la FIFA a décidé de sanctionner le président de la fédération de football espagnole, après son baiser forcé sur la joueuse Jenni Hermoso à l’issue de la finale de la Coupe du monde. Si Luis Rubiales ne compte pas en rester là, ses anciens soutiens lui tournent le dos. La réaction du sélectionneur de l’équipe féminine d’Espagne, Jorge Vilda, était attendue depuis un moment.





Dans son communiqué, il est revenu sur tout ce qui s'est passé après la Coupe du Monde Féminine « Cela a été une véritable absurdité et a généré une situation sans précédent, ternissant un triomphe mérité pour nos joueuses et notre pays », a d’abord reconnu le tout juste Champion du Monde 2023.





Il a ensuite condamné le geste et le comportement du président de la fédération espagnole. « Le comportement de Rubiales est inacceptable et ne reflète en rien les principes et les valeurs que je défends dans ma vie, dans le sport en général et dans le football en particulier », a-t-il commenté.





De la Fuente condamne aussi





Du côté des hommes de la Roja, le discours est le même concernant ce scandale mondial. « Je condamne sans réserve le comportement erroné et inapproprié du président Luis Rubiales, et je condamne absolument tout acte de violence sexiste », a commenté Luis De la Fuente, le sélectionneur de l’équipe d’Espagne masculine.