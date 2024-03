Joueur de Sao Paulo au Brésil : Iba Ly, des terrains vagues de Foundiougne au Maracana









Jeune milieu de terrain sénégalais de 21 ans, Iba Ly évolue cette saison dans le championnat brésilien, au sein du prestigieux club de Sao Paulo. Ancien joueur de Jamono Fatick, le natif de Foundiougne rêve de briller dans le pays du Roi Pelé.









Careca, Kaká, Falcao, Rivaldo, Junior, Toninho Cerezo, Alemao, Rai, Denílson, Rogerio Ceni... Autant de footballeurs talentueux qui ont marqué l'histoire du Sao Paulo football club avant de briller en Europe. C'est sur les traces de ces stars que veut marcher un jeune talent sénégalais : Iba Ly.





Milieu de terrain passé par les catégories jeunes du CNEPS Excellence de Thiès avant de jouer en Ligue 2 avec le Jamono Fatick, Iba Ly veut se faire un nom au pays de Ronaldinho. Depuis un an, le natif de Foundiougne évolue au sein du mythique club brésilien de Sao Paulo.





Revenant sur son parcours de jeune footballeur, le milieu de terrain de 21 ans a expliqué avoir débuté dans un centre de formation à Fatick. "J'ai commencé dans un centre de formation à Fatick. Par la suite, j'ai intégré le club du CNEPS Excellence de Thiès où j'ai évolué en catégories cadettes et juniors. Après mon passage au CNEPS, je suis retourné à Fatick où j'ai joué en Ligue 2 avec Jamono Fatick. C'est de là-bas que nous avons décroché des essais pour le Brésil, moi et deux autres joueurs. Après les essais, j'ai été retenu par le club de Sao Paulo", a expliqué Iba Ly.





Évoquant son intégration au sein de ce grand club brésilien, le jeune Iba Ly indique que celle-ci se déroule plutôt bien. "À mon arrivée, ils m'ont fait jouer dans l'équipe réserve. Mais maintenant, j'ai intégré l'équipe première. Au Sénégal, j'ai été formé initialement comme n°10, mais ici je joue en milieu défensif ou milieu relayeur".





Parlant du football au Brésil, il soutient qu'il est difficile d'y réussir, surtout pour un jeune footballeur africain. "C'est très difficile de réussir ici au Brésil. Le niveau du championnat est très élevé et le Brésil est une grande nation du football. Il est très rare de voir un jeune footballeur africain ici, car les Brésiliens ont de grands talents. Toutefois, les Brésiliens apprécient beaucoup le football sénégalais et disent souvent que l'équipe du Sénégal dispose de joueurs talentueux. De plus, la victoire du Sénégal contre le Brésil en match amical a aussi permis aux Brésiliens de mieux connaître notre football", a-t-il expliqué.





Quant à ses ambitions avec Sao Paulo, le milieu de terrain de 1m75 pour 70 kg, voit grand. "À mon arrivée, c'était un prêt, mais maintenant j'ai signé jusqu'en 2027. Maintenant que j'ai intégré l'équipe première, mon objectif est de briller avec Sao Paulo, de remporter des trophées et de signer dans un grand club européen", a conclu Iba Ly.