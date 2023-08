Joueur UEFA 2022-2023: Voici les trois nominés

Les deux joueurs de Manchester City Kevin De Bruyne et Erling Haaland ainsi que l'Argentin Lionel Messi sont les trois finalistes pour le prix du joueur UEFA de la saison 2022-2023, a annoncé jeudi l'instance européenne. Les trois joueurs ont été désignés à la suite d'un vote effectué par les entraîneurs des clubs en lice la saison dernière dans les phases de groupes des trois coupes d'Europe (Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Europa Conference), par les sélectionneurs des 55 pays affiliés à l'UEFA ainsi que par un panel de journalistes européens.







Chaque votant devait choisir trois joueurs parmi une liste de 10. Le vainqueur sera révélé le 31 août à Monaco en marge du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions. Le Norvégien Haaland et le Belge De Bruyne ont brillé cette année en C1 en permettant à Manchester City de soulever pour la première fois de son histoire la Ligue des champions. Quant à Messi, parti cet été du PSG à l'Inter Miami, il a décroché le titre mondial avec l'Argentine, le seul grand trophée qui manquait à son immense palmarès. Chez les entraîneurs, ce sont l'Espagnol Pep Guardiola, qui dirige Manchester City, l'Italien Simone Inzaghi, finaliste de la Ligue des champions avec l'Inter Milan, et son compatriote Luciano Spalletti, champion d'Italie avec Naples et quart de finaliste de la C1, qui ont été nommés.