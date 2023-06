Journal des Transferts: Découvrez le top 6 des gros dossiers mercato du jour

Manchester City a réclamé Zaïre-Emery, Verratti recalé par les Citizens, la clause ridicule de Griezmann, Mbappé fidèle à son plan, Gallardo fait attendre l'OM, le PSG toujours sur Gonçalo Ramos... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer.





Le mercato estival désormais ouvert en France, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière.





1-Manchester City a réclamé Zaïre-Emery !





Sur ce mercato d'été, le Paris Saint-Germain souhaite recruter l'ailier de Manchester City Bernardo Silva. Pour faire baisser la note, estimée à plus de 70 millions d'euros, le champion de France a proposé plusieurs joueurs, mais n'a pas réussi à séduire les Citizens. Selon les informations de la radio RMC, les Skyblues réclament en réalité un talent bien précis : le milieu de terrain Warren Zaïre-Emery !





Mais sans surprise, le PSG a totalement fermé la porte avec un «refus catégorique». En attendant, Silva, à la recherche d'un nouveau défi et séduit par Paris, donne toujours sa priorité à un projet en Espagne.





2. Verratti recalé par les Citizens…





Longtemps considéré comme un intransférable au Paris Saint-Germain, Marco Verratti a changé de statut ces derniers mois. Le milieu de terrain, sous contrat jusqu'en 2026, n'est plus considéré comme un élément indispensable pour le projet du club de la capitale et ne sera pas retenu cet été. Pour preuve, le PSG a justement proposé le Petit Hibou à Manchester City dans le cadre d'un échange avec Bernardo Silva, selon des informations de Foot Mercato confirmées par L'Equipe.





La réponse de Manchester City ? Le manager du champion d'Angleterre et d'Europe, Pep Guardiola, a beau être un grand fan de Verratti, les Skyblues ont décliné la proposition de Paris. Cependant, le club de la capitale française n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier, d'autant que Silva se trouve en pleine réflexion sur son avenir.





3. Une clause ridicule pour Griezmann ?





De retour à un excellent niveau ces derniers mois, l'attaquant Antoine Griezmann ne se trouve pas sur le départ de l'Atletico Madrid sur ce mercato d'été. Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'international français pourrait pourtant faire l'objet de nombreux intérêts en raison d'une clause de départ très basse, selon L'Equipe : 25 millions d'euros.





Associé au Paris Saint-Germain en Espagne en marge du feuilleton Kylian Mbappé, le champion du monde 2018 n'a fait l'objet d'aucune approche concrète de la part du club de la capitale. Dans le même temps, l'Arabie saoudite a bien pris des renseignements, mais Griezmann ne semble pas sensible à une telle possibilité. Pour la fin de sa carrière, le Tricolore cible plutôt les Etats-Unis et la Major League Soccer. Et en attendant, l'Atletico reste sa priorité.





4. Mbappé fidèle à son plan





Malgré la récente agitation autour de son cas personnel, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, sous contrat jusqu'en juin 2024, ne compte pas revoir ses plans. Selon les informations de la radio RMC, l'international français, fidèle à ses propos, ne veut pas bouger cet été et souhaite évoluer sous les couleurs parisiennes lors de la saison 2023-2024.





Une véritable envie ou une manière de se protéger par rapport aux supporters franciliens si les dirigeants du PSG décident réellement de lui montrer la sortie sans une prolongation dès maintenant ? En tout cas, le dialogue n'est pas rompu entre les deux parties avec des échanges entre le président Nasser Al-Khelaïfi et la mère de Mbappé, Fayza Lamari. Reste à connaître les intentions des propriétaires qataris sur ce dossier.





5. Gallardo fait attendre l'OM…





A la recherche d'un entraîneur après le départ d'Igor Tudor, le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria a formulé une proposition à Marcelo Gallardo, libre depuis la fin de son aventure à River Plate. Et selon les informations du quotidien L'Equipe ce jeudi, l'Espagnol se trouve toujours dans l'attente de la réponse du technicien argentin, qui prend son temps pour étudier toutes ses options en Europe.





Avec une volonté de rapidement trouver un nouveau coach, le patron phocéen commence à s'impatienter et a d'ailleurs activé d'autres pistes dans l'hypothèse d'un échec avec l'ancien Monégasque. Ainsi, Longoria apprécie bel et bien le profil de Paulo Fonseca, sous contrat avec Lille jusqu'en juin 2024. En tout cas, l'OM veut être fixé très prochainement.





6. Le PSG toujours à fond sur Gonçalo Ramos ?





Il ne s'agit pas d'un secret, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain Luis Campos se trouve à la recherche d'un attaquant afin de renforcer le secteur offensif parisien sur ce mercato d'été. Et d'après les informations du quotidien A Bola ce jeudi, le dirigeant francilien s'attaque au jeune talent du Benfica Lisbonne Gonçalo Ramos !





Déjà annoncé dans le viseur du champion de France par le passé, l'international portugais, sous contrat jusqu'en juin 2026, présente l'avantage de représenter une cible plus abordable que les autres pistes suivies par le PSG, à savoir Victor Osimhen (Naples) ou encore Harry Kane (Tottenham), avec un accord possible pour environ 80 millions d'euros. Si Paris n'a pas encore réalisé une offre concrète sur ce dossier, Ramos incarne visiblement l'une des pistes prioritaires de Campos avec des négociations attendues très prochainement entre les deux formations. –