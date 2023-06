Journal des transferts : Une offre pour Neymar, l'OM aura bientôt son coach, le PSG et ses excédents, City fonce sur un crack...

Une offre pour Neymar, l'OM aura bientôt son coach, le loft de retour au PSG, City fonce sur un crack... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures.





Neymar sur le départ ? Le mercato estival désormais ouvert en France, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18 h, Maxifoot vous propose quotidiennement le Best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière.





En un clic, vous avez l'essentiel de ce que vous devez savoir sur le mercato ! Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Mercato : le Top 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater





1. Une offre saoudienne pour Neymar





Potentiellement sur le départ du Paris Saint-Germain cet été, l'attaquant Neymar (31 ans) se retrouve dans le viseur de l'Arabie saoudite depuis plusieurs mois. Mais de son côté, l'international brésilien a toujours fermé la porte à cette opportunité afin de poursuivre sa carrière en Europe. Un refus suffisant pour décourager les Saoudiens ? Pas du tout !





D'après les informations du média CBS Sports, une délégation d'Al Hilal a fait le déplacement à Paris depuis vendredi pour tenter de séduire l'ancien joueur du FC Barcelone. Après l'échec connu avec Lionel Messi, qui a choisi l'Inter Miami, le club du Moyen-Orient veut mettre le paquet pour s'offrir l'Auriverde. Prêt à payer environ 45 millions d'euros au PSG, Al Hilal n'a pas encore débuté des négociations avec le récent champion de France et veut d'abord trouver un terrain d'entente avec Neymar sur le plan contractuel, en lui promettant un salaire annuel estimé à 200 millions d'euros.





2. Gallardo proche de l'OM





En quête d'un entraîneur au style offensif pour prendre la succession d'Igor Tudor à l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria a fait de Marcelo Gallardo sa priorité absolue. Selon "AS", le manager argentin devrait même rapidement donner son feu vert pour poser ses valises sur la Canebière !





Présent à Istanbul en marge de la finale de la Ligue des champions remportée par Manchester City contre l'Inter (1-0), samedi, le Sud-Américain a rencontré le président du club phocéen et son directeur sportif, Javier Ribalta. Le média espagnol assure que les discussions ont été productives et qu'un accord est proche pour convaincre le technicien de 47 ans.





La venue de l'ancien milieu offensif de l'Albiceleste serait la condition obligatoire pour pousser Alexis Sanchez, en fin de contrat, à prolonger son aventure à Marseille, après une saison de haut niveau. Coup double pour Longoria ?





3. Bientôt un loft au PSG





Comme chaque été, le dossier des indésirables va refaire surface au Paris Saint-Germain. Et, comme chaque année, la gestion de ces joueurs sur lesquels le club de la capitale ne compte plus, va faire débat. En effet, le journal "Le Parisien" confirme ce lundi qu'un loft va de nouveau être mis en place pour ces éléments, qui s'entraîneront à l'écart du groupe principal et à un horaire différent.





De retour de prêt, Keylor Navas, Colin Dagba, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Édouard Michut, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi risquent de faire partie des concernés.





4. Manchester City fonce sur Gvardiol





Tout frais champion d'Europe, Manchester City met déjà un effectif pléthorique à disposition de son coach, Pep Guardiola. Mais les Skyblues ne comptent pas pour autant se montrer inactifs lors du prochain mercato. Outre le milieu de terrain de Chelsea Mateo Kovacic, annoncé tout proche, les pensionnaires de l'Etihad Stadium considèrent le défenseur central du RB Leipzig, Josko Gvardiol (21 ans), comme une cible prioritaire, indique le journaliste du "Guardian" Fabrizio Romano.





Ce dossier reste évidemment extrêmement périlleux et, selon la même source, le club allemand ne laissera partir le Croate que pour un club susceptible d'en faire le défenseur le plus cher de l'histoire. Il faudra donc débourser davantage que les 87 millions d'euros investis par Manchester United pour Harry Maguire en 2019. Les Anglais sont prévenus...





5. Une porte de sortie pour Renato Sanches





Pas opposé à un départ du Paris Saint-Germain au sortir d'une première saison ratée, le milieu de terrain Renato Sanches (25 ans) intéresse sérieusement un prétendant. Après Galatasaray, c'est un autre grand club stambouliote qui se serait positionné, de manière plus affirmée, dans ce dossier : Fenerbahçe.





D'après le média "Fanatik", le président du club turc, Ali Koç, a dîné ce week-end avec son homologue parisien, Nasser Al-Khelaïfi, présent à Istanbul dans le cadre de la finale de la Ligue des champions. Et il aurait notamment été question de l'international portugais.









Si les deux dirigeants entretiennent de bons rapports, le format de la transaction pose toutefois problème puisque le PSG souhaiterait une vente, tandis que le Fener privilégie un prêt avec option d'achat. Reste aussi à savoir si la perspective de rejoindre le 2e du dernier championnat turc, seulement engagé en Ligue Europa Conférence, est susceptible de séduire le Lusitanien.