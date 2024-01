Judo : sommée de quitter le dojo national, la fédération dit niet et interpelle Lat Diop

Siège de la Fédération sénégalaise de Judo et disciplines associées (Fsjda) depuis 1973, le dojo national Me Amara Dabo doit se vider de ses occupants. Et pour cause, souligne Le Soleil, les responsables de la fédération ont reçu de la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (Dscos) une sommation pour débarrasser le site.





L’exécution de la sommation a commencé par la coupure de l’électricité même si celle-ci a été rétablie pour les besoins de l’Assemblée générale d’informations organisée par la Fsjda, ce jeudi, renseigne le journal.





Celui-ci confie toutefois que les fédéraux n’entendent pas quitter les lieux.





Le président Babacar Ngom et son équipe assimilent la mesure à «une catastrophe pour le judo» et bandent les muscles : «Effacer le dojo national, c’est causer du tort à tous les pratiquants parce que tout est parti d’ici avec plusieurs cadres du judo africain voire mondial. Plus qu’un bâtiment, c’est tout symbole qui risque de partir.»