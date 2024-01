Kaba Diawara avant Sénégal - Guinée : « Nous visons la première place » (du groupe)

La Guinée n’est pas encore qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN 2023, mais elle a son destin en main. Le Syli national n’aura qu'à faire un match nul contre le Sénégal pour passer ce cap des poules. Mais Kaba Diawara, le coach guinéen, ne veut surtout pas jouer ce derby contre le voisin, la calculatrice en main.





« Nous nous efforçons de nous qualifier à la première place au niveau de notre groupe »





Il a clairement indiqué en conférence de presse, que son équipe avait bien l’intention de battre le champion d’Afrique et lui subtiliser la première place du groupe. « Le match contre le Sénégal, ce sera la finale du groupe et un grand match. C’est le grand Derby, et le derby ne se joue pas, il doit être gagné. Nous n’aborderons pas le match juste pour jouer, d’autant plus que nous avons 4 points, mais nous visons la première place et nous nous efforçons de nous qualifier à la première place au niveau de notre groupe », a déclaré Kaba Diawara. Il compte bien préparer cette rencontre avec ses joueurs.





« Ceux qui sont blessés auront certainement un temps de jeu »