Kaba Diawara (coach Guinée) : ‘’On a bien appris ce soir face au Sénégal’’

Le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara, soutient avoir bien appris de la défaite (2-0) de ses poulains devant le champion d'Afrique en titre, le Sénégal.





‘’C’était un derby et il y avait un peu de nervosité, alors qu’on était tous les deux qualifiés. C’est dommage pour l’image. Mais tout le monde l’a constaté, le Sénégal nous a battus en marquant deux buts. On a bien appris ce soir. On faisait face aux champions d’Afrique’’, a fait savoir le technicien Guinée en conférence de presse.