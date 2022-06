Kaffrine : Un stade régional d’un montant de 7,5 milliards annoncé

Kaffrine sera bientôt doté d’un stade régional. La pause de la première pierre de cette infrastructure sera effectuée à la fin du mois de juillet par le ministre des Sports, Matar Bâ.



L’information a été donnée, hier, par le maire de la commune, Abdoulaye Seydou Sow qui accueillait la dernière étape du trophy Tour en présence de Matar Bâ et d’Idrissa Gana Guèye



La coût du projet est estimé 7,5 milliards F Cfa, a fait savoir le maire de la capitale du Ndoucoumane.



Une des nouvelles régions du Sénégal, Kaffrine fait face à un manque criard d’infrastructures sportives notamment de football. Certains clubs locaux, qui évoluent dans le championnat amateur, sont obligés de squatter les stades des autres communes et régions pour recevoir leurs adversaires.



La construction d’un stade régional va soulager les sportifs de Kaffrine. Le seul stade communal est actuellement en réfection pour un coût de 500 millions de F CFA et sera bientôt réceptionné.



L’éclairage et la pose du gazon synthétique sont déjà acquis.