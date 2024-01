Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions : ‘’On va jouer une finale, face à la Gambie’’

Le Sénégal remet son titre de champion d’Afrique en jeu, demain lundi, face à la Gambie, à 14 h, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Une rencontre qui promet beaucoup de duels entre ‘’frères ennemis’’ et qui s’annonce comme une "finale", pour le capitaine des Lions Kalidou Koulibaly.







‘’Ça sera une finale, parce que c’est toujours difficile de jouer contre un pays cousin. On sait que le Sénégal a battu la Gambie en 1962. On a tout appris sur la Gambie pour bien préparer ce match. Mais il faut reconnaître que nous sommes dans une poule difficile avec des pays frontaliers et liés culturellement’’, a confié Koulibaly en conférence de presse de veille de match.