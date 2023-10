Kalidou Koulibaly : « Ce que m’a dit Aliou Cissé sur mon transfert en Arabie Saoudite »

Cet été, Kalidou Koulibaly a choisi de quitter l’Europe pour relancer sa carrière après une saison décevante à Londres, un an seulement après avoir signé pour 37 millions d’euros. Le défenseur s’est envolé pour l’Arabie saoudite, où il a rejoint Al Hilal. La décision a été approuvée par le sélectionneur national Aliou Cissé, qui n’a exprimé aucune inquiétude concernant le transfert de son capitaine.



« Je lui ai dit qu’il y a des possibilités pour moi d’aller en Arabie saoudite. Il m’a dit que de toute façon je suis le capitaine et que, quel que soit le choix que je fais, le plus important c’est que je sois performant et que physiquement je, retrouve le niveau que j’avais les années passées. C’est vrai qu’en jouant un peu moins à Chelsea, j’avais un peu moins de matches sur ma dernière année en sélection aussi. Mais cette année il a vu sur le premier regroupement où j’étais vraiment mieux mentalement avec du plaisir de jouer au football de jouer devant des stades pleins tous les week-ends, ça fait plaisir. Je sais que dans le passé il ne voulait pas des joueurs qui jouaient dans ce championnat-là. Aujourd’hui, je pense qu’il a changé d’avis. On dit souvent qu’il y a que les personnes bêtes qui ne changent pas d’avis (rires) », a déclaré le défenseur des Lions, sur Canal plus.