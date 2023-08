Karaté / Togo : 45 postulants évalués

La Fédération Togolaise de Karaté (FTK) a organisé le 20 aout dernier à son siège, au stade omnisport de Lomé, un examen de passage de grades aux différents niveaux de ceintures noires du 1er au 5e dan.





29 ; 4 ; 3 ; 2 et 7 candidats, soit au total 45 candidats ont postulé respectivement au grade de ceintures noires 1er ; 2e ; 3e ; 4e et 5e dan. Le 1er dan concerne tout pratiquant qui a bouclé tous les examens de ceinture colorées (blanche, jaune, orange, verte, bleue et maronne) pour une durée de deux (2) ans (travail assidu et régulier).





Pour passer du 1er au 2e dan, il faut faire deux ans de pratique assidue ; du 2e au 3e, il faut trois ans ; du 3e au 4e, il faut quatre ans et du 4e au 5e il faut faire cinq ans.





A l’issue de l’évaluation en combinaisons des techniques (kihon) ; en combats imaginaires (kata) et en combats corps à corps (kumité) sur les quarante-cinq (45) postulants au grade supérieur, cinq (5) n’ont pas pu valider leur Unité de Valeur (UV) et devront revenir l’année prochaine, recalés soit en kata soit en kihon.





Quarante (40) des postulants ont pu accéder au grade supérieur fédéral à la satisfaction des membres du jury, composé de sept (7) hauts gradés (6e ,7e et 8e dan) et dirigés par le directeur technique national kyoshi Sossah Sémého, ceinture noire 7e dan.





Les déclarés admis ont pu convaincre le jury dans les trois UV avec la précision, la technique, l’endurance, la cohérence dans les mouvements et la maîtrise de soi. En prélude à l’examen les candidats ont suivi un stage technique les 18 et 19 aout au centre communautaire de Tokoin.





Le président de la FTK, DA Ernestho Koku John, ceinture noire 7e dan a félicité les admis pour l’effort consenti et encouragé les recalés à se mettre au travail pour se valider les UV qui leur manquent. Il a en outre remercié les instructeurs pour leur dévouement à l’enseignement du karaté qui porte des fruits chaque année.