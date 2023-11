Karim Benzema et Al-Ittihad battus en Ligue des champions asiatique

À l'occasion d'un déplacement en Irak en phase de groupes de Ligue des champions asiatique, Al-Ittihad, le club de Karim Benzema et N'Golo Kanté, s'est incliné ce lundi face au Al-Qowa Al-Jawiya (0-2).



Le premier match de Ligue des champions asiatique de Karim Benzema sous le maillot d'Al-Ittihad ne laissera pas un souvenir impérissable à l'attaquant français. En déplacement en Irak pour le compte de la quatrième journée de phase de groupes, le club saoudien s'est incliné ce lundi (0-2) face à Al-Qowa Al-Jawiya et son avant-centre Mohanad Abdul-Rahim, auteur d'un but et d'une passe décisive.





Une attaque qui cale





Une défaite qui n'empêche cependant pas le club saoudien d'Al-Ittihad de Karim Benzema et N'Golo Kanté de garder la tête du groupe, avec deux points d'avance sur son vainqueur du jour, fort de ses trois succès (dont un sur tapis vert) lors des trois premières journées.









Absent des confrontations précédentes en Ligue des champions, Karim Benzema faisait ses débuts dans la compétition. Il a joué toute la rencontre mais est resté muet, comme trois jours auparavant en Championnat d'Arabie saoudite, face à Al-Shabab (0-1).





Deux matches de rang sans but pour Al-Ittihad (6e de Saudi Pro League) et son buteur vedette : un réveil est attendu d'urgence par leurs supporters, ce vendredi à domicile, avec la réception d'Abha, club de seconde partie de tableau de l'élite saoudienne.