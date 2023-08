Karim Benzema, Laurent Blanc... Des stars du football et du sport français bientôt auditionnées à l'Assemblée nationale

Plusieurs sportifs pourraient être auditionnés à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête sur les défaillances au sein des fédérations françaises de sport.







Lancée en juillet dernier par la députée écologiste Sabriha Sebaihi, cette commission cherche à mieux comprendre comment les scandales de violences sexuelles, de discrimination ou de corruption ont touché les différentes fédérations françaises ces dernières années.





Une commission particulièrement sensible, à moins d’un an des Jeux olympiques de Paris, puisque plusieurs grands noms du sport français devraient être entendus.





Première personnalité convoquée par la commission d’enquête: Sarah Abitbol. En 2020, l’ancienne championne de patinage artistique a accusé son entraîneur de viols… et sa fédération d’avoir couvert les faits.





Karim Benzema fait également partie des personnes convoquées. En 2016, alors exclu de l’équipe de France, l’attaquant affirmait que Didier Deschamps avait "cédé à la pression d'une partie raciste de la France". Deux champions du monde passeront devant les députés, Patrick Vieira et Laurent Blanc. Sélectionneur des Bleus en 2011, il était au cœur de l’affaire des quotas. Autre champion convoqué: Yannick Noah. La ministre des Sports Amélie Oudéa Castera sera la dernière questionnée, vraisemblablement en novembre.





Toute personne convoquée aura l'obligation de répondre favorablement à une commission d'enquête, sauf si cette dernière vit à l'étranger. C'est par exemple le cas de Karim Benzema, qui pourrait ne pas donner suite.





L'objectif de la commission est d'entendre la semaine prochaine les victimes pour ensuite auditionner des associations et des responsables de fédérations. Mais cette enquête agace au sein du Comité olympique français. Dans un courrier envoyé aux députés et à la Première ministre Élisabeth Borne, son nouveau président, David Lappartient, dénonce des "accusations outrancières" et une vision "caricaturale" du sport français. Il sera, lui aussi, auditionné dans les prochaines semaines.