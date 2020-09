Kevin De Bruyne parmi les trois nominés pour le titre de joueur UEFA de l’année

Kevin De Bruyne, nomine meilleur joueur de l'Uefa de l'Année

Une récompense de plus au palmarès individuel de Kevin De Bruyne? C’est possible. Déjà élu, par ses pairs, PFA Player Of The Year en Angleterre, le Diable Rouge fait partie des trois derniers candidats au trophée de Joueur de l’Année, qui sera décerné par l’UEFA le 1er octobre prochain, à l’occasion du tirage au sort des poules de la Ligue des Champions.





Mais le Diable Rouge, qui est le premier joueur belge à prendre place parmi les trois finalistes, aura fort à faire puisque ce sont deux Bavarois qui figurent à ses côtés dans la liste des trois derniers candidats à la succession de Virgil Van Dijk, élu devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo l’an dernier.





Champions d’Allemagne et lauréats de la Ligue des Champions et de la Coupe d’Allemagne, Manuel Neuer et Robert Lewandowski ont tout gagné cette saison. Meilleur buteur de ces trois compétitions, le Polonais aurait même été un candidat crédible au Ballon d’Or, s’il n’avait pas été annulé. Il apparaît comme le favori au titre de Joueur UEFA de l’année.