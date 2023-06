KOBE BRYANT : LA RÉVÉLATION SURPRENANTE D’UN ANCIEN COÉQUIPIER

Kobe Bryant avait une détermination reconnue par de nombreux joueurs de basket

Jon Barry, ancien joueur des Los Angeles Lakers, s'est confié sur Kobe Bryant, en révélant quelques secrets sur la légende de la NBA, dont son admiration totale pour Michael Jordan.





Près de 3 ans et demi après son décès tragique dans un accident d’hélicoptère, Kobe Bryant reste une figure emblématique qui a marqué la NBA et ses anciens coéquipiers. Récemment, c’est Jon Barry qui s’est confié sur la légende des Los Angeles Lakers. Dans un podcast avec le journaliste américain Ariel Helwani, l’ancien arrière et fils de Rick Barry a notamment évoqué l’obsession du Black Mamba pour Michael Jordan, dans les moindres détails.





«MICHAEL JORDAN ÉTAIT COMME LE PÈRE NOËL POUR KOBE BRYANT»





«Il s’asseyait dans l’avion, ne parlait que très peu, écrivait des paroles de rap, et regardait des compilations de Michael Jordan. Pas seulement des compilations de basketball, mais aussi des compilations d’interviews» a-t-il expliqué. «Ses manières étaient presque similaires à Michael. Kobe Bryant essayait de parler comme Michael Jordan, mais la seule qu’il voulait était d’avoir autant de titres et être comme lui, même meilleur que lui», a ajouté celui qui a côtoyé Kobe Bryant entre 1997 et 1998.





«Michael Jordan était comme le Père Noël pour Kobe Bryant, il devenait absolument dingue en sa présence», raconte Jon Barry, pour montrer à quel point l’arrière légendaire de la franchise californienne respectait et admirait la légende des Bulls.





UNE DÉTERMINATION SANS FAILLE





Son ancien coéquipier des Lakers est également revenu sur la détermination extrême et l’amour du basket qu’avait Kobe Bryant : «Je pensais que ce serait la chose la plus proche de Michael Jordan que l’on verrait […]. Je me souviens qu’après chaque entraînement, on jouait en un contre un et si je ne disais pas que je partais, il pourrait rester jusqu’à minuit».