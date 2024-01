Krépin Diatta parle des qualités de Lamine Camara





En zone mixte, après la victoire du Sénégal face à la Gambie, Krépin Diatta n’a pas manqué de féliciter son coéquipier Lamine Camara, auteur d'un doublé et qui a su montrer son talent en tant que jeune.





« Je pense qu’il faut d’abord féliciter Lamine Camara. Je parle avec lui. En 2019, j’étais dans la même position. Les Sadio et autres m’ont dit de me relâcher. C’est ce que je fais avec Lamine Camara. Il a montré son talent aujourd’hui. C’est un jeune réceptif et généreux dans l’effort », dit-il. « Il a fait un bon match ».





Krepin Diatta trouve que l’essentiel, c’est de jouer en équipe. « Le plus important, c’est qu’on a joué en équipe pour aller chercher ce résultat ».





Concernant le match contre Cameroun, « c’est à nous de répondre sur le terrain et prendre le Cameroun au sérieux. C’est une grande équipe », estime-t-il.