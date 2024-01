KREPIN DIATTA : "LES SUPPORTERS DONNENT UNE FORCE SUPPLÉMENTAIRE À L’ÉQUIPE"

Krepin Diatta a remercié les supporters qui sont venus massivement pour apporter leur soutien à l’équipe nationale. En zone mixte, il se dit content et compte se donner à fond.





« Je pense que c’est important de féliciter les supporters. Ils sont présents et nous motivent. Donc, il est normal de les sentir concernés. On veut faire de grandes choses pour eux. C’est l’occasion de les remercier. Ils donnent une force supplémentaire à l’équipe et c’est important dans ce genre de tournoi », réagit-il