Krépin Diatta visé par la CAF : la réponse cash de la Fédération

Selon Record, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) n’est pas informée d’une quelconque procédure visant le défenseur des Lions, Krépin Diatta.



« Moi, j’ai posé la question à plusieurs personnes en interne et personne n’est au courant », souffle en effet un responsable de l’instance faîtière au journal.



D’après la source, celui-ci est toutefois très clair : « De toute façon, si Krépin Diatta doit être entendu ou s’il y a une procédure contre lui, sa fédération doit être saisie et informée. Telle n’est pas le cas à l’heure où l’on parle ».



« Vous nous avez tués, vous êtes des corrompus. Gardez votre coupe d'Afrique », avait pesté l’ailier droit de l’AS Monaco après l’élimination du Sénégal contre le pays organisateur (1-1, t.a.b. 5-4) en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui se poursuit en Côte d’Ivoire, a l’adresse de membres du service médias de la Confédération africaine de football (CAF) dans la zone mixte où se croisent journalistes et joueurs à l'issue des matches.



Diatta s’était aussi plaint de l’arbitrage. « Tu vas voir la VAR pour leur donner un pénalty, un gars (Ismaïla Sarr NDLR) qui prend le ballon 40 mètres et fait une chevauchée, rentre dans la surface, et tu ne veux pas aller regarder la VAR? Je suis désolé mais là c'est abusé. Je suis vraiment désolé mais là ils ont tué notre compétition », avait-il craché contre l’arbitre Gabonais Pierre Ghislain Atcho.



Ce dernier a été finalement sanctionné et retiré du reste de la compétition.