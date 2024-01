[Au rythme de la CAN] : L'enfer" des sélectionneurs

C’est une Coupe d’Afrique des Nations à haut risque pour les entraîneurs. Il suffit de faire le point de ces sélectionneurs débarqués de leurs postes lors de la compétition pour s’en rendre compte. Si notre mémoire est bonne, au moins 3 entraîneurs ont déjà été virés. Le premier s’appelle Adel Amrouche, coach de la Tanzanie.







Il a été limogé juste après la rencontre perdue par les Taifa Stars contre les Lions de l’Atlas du Maroc (3-0). Cette décision ne sanctionne pas la défaite de l'équipe, mais les déclarations du sélectionneur de nationalité algérienne.





Viré après son premier match face au Maroc





Il avait en effet accusé le Maroc de contrôler le football africain. « Actuellement, c’est le Maroc qui gère le football africain. Ils choisissent aussi leurs arbitres et nous, nous demeurons de simples spectateurs » avait déclaré le coach . La Confédération africaine de football n’a pas tardé à lui infliger 8 matchs de suspension.





Dans la foulée, la Fédération tanzanienne de foot a décidé de le remercier. C’était le tout premier entraîneur viré lors de cette CAN. D’autres vont rapidement subir le même sort que lui, mais cette fois-ci à cause des contre- performances de leurs équipes. Il s’agit du sélectionneur algérien Djamel Belmadi et de Chris Hughton, entraîneur des Black Stars du Ghana. Ces deux coachs n’ont pas pu qualifier leurs équipes pour les huitièmes de finale de la compétition.





« Nous sommes parvenus à un accord amical pour mettre fin à notre relation et résilier le contrat »





Djamel Belmadi cumule 6 matchs sans victoire avec les Fennecs en CAN depuis le sacre de l’Algérie en 2019. Dans une publication sur X, le président de la Fédération algérienne de football Walid Sadi a indiqué que l’instance avait mis un terme au contrat de M. Belmadi. « J’ai rencontré le sélectionneur national Djamel Belmadi pour discuter des implications de cette élimination amère et nous sommes parvenus à un accord amical pour mettre fin à notre relation et résilier le contrat qui lie l'entraîneur à la fédération algérienne de football », a indiqué le dirigeant sur le réseau social.









Le coach du Ghana viré et le staff technique dissout





Du côté du Ghana, la Fédération n’a pas seulement viré le coach Chris Hughton « avec effet immédiat ». Elle a également décidé de « dissoudre le staff technique des Black Stars ». Une feuille de route sur l’orientation future de l'Équipe nationale sera dévoilée dans les prochains jours.





Outre ces sélectionneurs virés, il faut noter les démissions des entraîneurs de la Côte d’Ivoire Jean Louis Gasset, de la Gambie Tom Saintfiet et de la Tunisie, Jalel Kadri.





En sursis ?





La saignée va peut-être se poursuivre après les huitièmes de finale de cette compétition qui démarrent le weekend prochain. Des sélectionneurs comme Rigobert Song sont déjà mal en point. Une défaite du Cameroun contre le Nigeria pourrait bien précipiter son départ. Chez les Super Eagles aussi, José Peseiro risque également d’être viré. En tout cas, on observera tout ceci avec intérêt. Cette CAN est un véritable "enfer" pour certains sélectionneurs.