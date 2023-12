L'Ivoirien Hamed Traoré privé de CAN après avoir attrapé la malaria

Le milieu de terrain ivoirien de Bournemouth Hamed Traoré a été hospitalisé après avoir contracté la malaria et manquera la Coupe d'Afrique des nations (CAN), a indiqué son entraîneur dans le club anglais de Premier League vendredi.





«Maintenant il est sorti de l'hôpital et il est ici avec nous, mais d'un point de vue sportif, il sera absent pendant un moment», a expliqué Andoni Iraola, le technicien des «Cherries», 12es de Premier League.





Traoré, souffrant, n'avait pas été retenu par le sélectionneur français Jean-Louis Gasset dans sa liste en vue de la CAN organisée en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février.