L'OM a contacté Christophe Galtier!

Ce n’est pas nouveau, Christophe Galtier est apprécié par les dirigeants de l’OM. Son nom était apparu en fin de saison dernière, et le club marseillais l’avait même sondé au mois de juin. Galtier avait alors demandé à ses représentants de ne pas donner suite car le sujet était trop sensible: il n’avait pas encore trouvé d’accord financier avec le PSG, qui voulait se séparer de lui.







A cette époque, pas si lointaine, ses proches lui conseillaient d’ailleurs de prendre du temps pour lui, de penser à se reposer et à faire le vide dans sa tête. Car physiquement et psychologiquement, les derniers mois avaient été très délicats, entre des résultats sportifs décevants avec le PSG et, surtout, ces accusations de racisme portées par l’ancien dirigeant niçois Julien Fournier. Galtier reste d’ailleurs mis en examen même s’il nie en bloc ces accusations.





Galtier a beaucoup de partisans à l’OM





Quelques mois sont passés, et la donne a t-elle déjà changé? Selon nos informations, l’OM pense sérieusement à Christophe Galtier pour remplacer Jacques Abardonado. Le club marseillais l’a même déjà contacté ces derniers jours pour lui proposer le poste d’entraineur. Pablo Longoria et Javier Ribalta apprécient son profil, et le personnage a aussi ses partisans en interne, avec quelques anciens Stéphanois dans l’équipe dirigeante de l’OM. Dans cette période délicate, le club phocéen recherche d’ailleurs un technicien capable de s’adapter rapidement au fameux "contexte" marseillais, et qui ne mettrait pas trop de temps à s’adapter à la Ligue 1. Galtier coche ces cases, ce qui est un grand avantage. Mais dans une période de conflit avec certains groupes de supporters, l’OM et l’ex entraîneur du PSG se posent la même question: est-ce le moment pour que Galtier revienne entraîner dans sa ville, dans "son" club? L’enfant des Caillols serait en pleine hésitation. D’un côté la perspective de s’exiler au Qatar, avec un juteux contrat à la clé et la possibilité de prendre du recul avec la France le temps que son affaire de racisme soit réglée. Ce serait le plus raisonnable. De l’autre côté, un défi de taille, quasiment inimaginable il y a quelques mois: s’asseoir sur le banc de l’OM et essayer de séduire à nouveau les supporters de sa ville natale. Ce serait le plus excitant.





L’OM et Galtier craignent un accueil hostile des supporters





Christophe Galtier, revigoré depuis quelques semaines, est motivé par le challenge marseillais. Il est prêt à y aller, mais aimerait savoir si les supporters et notamment ceux des virages ont envers lui une grande rancœur. Une rancœur liée à la fois à son récent passage au PSG et à l’affaire de racisme qui n’est pas encore réglée. Débarquer dans un climat hostile, très peu pour lui. Si les dirigeants olympiens décidaient de tendre la main à certains groupes de supporters et de les rencontrer prochainement pour trouver une sortie de crise (tout en gardant cette détermination à faire changer les choses dans le fonctionnement de l’OM), le sujet Galtier pourrait être posé sur la table. L’OM veut savoir si les fans marseillais sont prêts, tout simplement, à l’accueillir et à lui laisser sa chance. L’entourage de Christophe Galtier, joint par RMC Sport, n’a ni confirmé ni démenti les contacts établis. La prudence est de rigueur, et ses proches ne veulent pas réagir.





Florent GERMAIN (avec AP)