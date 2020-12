L'OM bat l'Olympiakos en Ligue des champions grâce à un doublé de Payet

Un doublé de Dimitri Payet sur penalty a permis à l'Olympique de Marseille de renouer, enfin, avec la victoire en Ligue des champions face à l'Olympiakos, ce mardi soir (2-1). L'OM peut même continuer à espérer être reversé en seizièmes de finale de la Ligue Europa.







Le match : 2-1





Fort de sa probante victoire de samedi devant Nantes (3-1), André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, a aligné le même onze de départ et un schéma de jeu identique en 4-4-2 pour la venue de l'Olympiakos Le Pirée, ce mardi soir. Cette continuité a payé. Elle s'est retrouvée dans la performance, par intermittence, et surtout, au niveau du résultat. Après treize défaites de rang, - un record dans l'histoire de la Ligue des champions - l'OM a enfin renoué avec la victoire grâce à un doublé de Dimitri Payet, en vingt minutes et sur penalty (55e et 75e). Il s'agit de ses deux premiers buts en C1.









Malgré une entame de match réussie, l'OM a pourtant concédé l'ouverture du score, par Mady Camara. L'international guinéen a enchaîné contrôle du droit et frappe du gauche pour tromper Steve Mandanda (33e). Sans Valbuena mais avec M'Vila, l'Olympiakos a baissé de pied après le repos. L'OM en a profité pour accélérer de nouveau, parvenant même à renverser le score, donc.







Cette victoire permet à l'OM, déjà éliminé de la Ligue des champions, de continuer à espérer se voir reversé dans une Ligue Europa dont il fut le malheureux finaliste à Décines-Charpieu, il y a deux ans (0-3, face à l'Atlético Madrid de Griezmann, auteur d'un doublé). Pour cela, il faudra ramener un meilleur résultat de Manchester City que l'Olympiakos de Porto, le 9 décembre (une victoire contre un nul, ou un nul contre une défaite).





22





L'ouverture du score de l'ancien milieu de terrain de l'AC Ajaccio Mady Camara à la 33e minute est arrivée au terme d'un enchaînement de vingt-deux passes entre les joueurs de l'Olympiakos.

Le fait du match : Le VAR, deux penalties





L'arbitre espagnol Jesus Gil Manzano est allé consulter par deux fois le VAR pour prendre autant de décisions qui ont changé le cours de cette rencontre. La première, pour vérifier que Pape Abdou Cissé avait bien déséquilibré Florian Thauvin à l'entrée de la surface de réparation. La seconde, pour voir que Rafinha avait le pied posé sur la ligne de sa surface quand il a contré de la main le tir de Rongier pour, semble-t-il, se protéger le visage. Payet a profité de ces deux penalties sifflés pour inscrire ses deux premiers buts en Ligue des champions (55e et 75e).





7

André Villas-Boas a clos sa série de défaites en Ligue des champions à sept (3 avec le Zénith Saint-Pétersbourg, 4 avec Marseille). Le Portugais ne rejoindra donc pas le Roumain Dorinel Munteanu, recordman du nombre de défaites consécutives en C1 pour un entraîneur (9).