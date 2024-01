L’Arabie Saoudite parle enfin, grosse surprise en vue à l’OM

Un haut dirigeant d'Arabie Saoudite a bien voulu évoquer un dossier précis au sujet de l'Olympique de Marseille. Et ce n'est pas forcément le sujet attendu.







A l’approche de la reprise de la saison, l’agitation est perceptible à Marseille. Le mercato va débuter avec beaucoup d’incertitudes, Gennaro Gattuso a des exigences, la Coupe d’Afrique va affaiblir le groupe, et la première partie de saison a été décevante. De plus, des questions se posent sur des joueurs qui n’ont pas donné satisfaction. C’est le cas d’Azzedine Ounahi, qui pourrait quitter le club par la petite porte un an après sa très belle Coupe du monde, mais aussi d’Iliman Ndiaye. L’attaquant sénégalais est parti pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, mais il n’a pas vraiment gagné sa place grâce à sa première partie de saison à l’OM.





Ndiaye, la grosse déception de l'OM





Revenu à grands coups d’émotions sur son amour pour le club de sa ville, Ndiaye a récemment avoué avoir été submergé par les émotions, et ne pas avoir atteint le niveau espéré. « Les émotions étaient intenses. Evidemment, c'est un rêve d'enfant de jouer pour l'Olympique de Marseille. Bien sûr, j'avais déjà joué pour eux avant, mais jouer au stade, devant tous les supporters, c'était incroyable. Mais maintenant, j'ai dû mettre mes émotions de côté et me concentrer vraiment sur mon football en général à Marseille », a tout récemment fait savoir le joueur arrivé de Sheffield United, où son départ a été difficilement digéré.









En effet, le club venait de valider sa montée en Premier League et comptait sur lui pour la saison parmi l’élite du football anglais. Son départ a été mal vécu mais les supporters rêvent de le voir revenir pour aider le club à se maintenir, malgré la dernière place actuelle. Et ce retour pourrait bien avoir lieu à la surprise générale. C’est le propriétaire du club, le Prince Abdullah qui est également le fondateur du United World Group qui regroupe plusieurs clubs de football, qui a lâché le morceau dans un entretien sur la chaine Youtube Blades Ramble.