[Sénégal-Pays-Bas] La composition d’équipe des “Oranjes” avec un géant…

Le site de l’un des grands et très bien informés quotidiens du pays, Algemeen Dagblad, a dévoilé en exclusivité les choix de Louis Van Gaal pour affronter le Sénégal, ce lundi, à 16 heures. Le sélectionneur néerlandais a opté pour une surprise de taille au propre comme au figuré. Au poste de gardien de but, il mise sur un novice au plus haut niveau : Andries Noppert. Ce géant de de 2m03 n’a jamais disputé un match avec la sélection, ni joué une rencontre de coupe d’Europe en club. À l’âge de 28 ans, il ne compte que 32 matches en première division néerlandaise.



Pour le reste de la composition, pas énormément de surprises à signaler. En l’absence de Depay, Van Gaal mise sur le jeune attaquant d’origine togolaise Cody Gakpo. De Ligt (Bayern) est préféré à De Vrij (Inter) pour accompagner Van Dijk (Liverpool) et Aké (Manchester City) dans l’axe.



Les Pays-Bas évolueront en 3-5-2.